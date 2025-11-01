2025年も早いもので残り2ヶ月。グラビア界では、例年以上にシーンに“復帰”を果たしたモデル・タレント・俳優が多かった。ここでは主な人をまとめる。【写真多数】極小ランジェリー、ハイレグ＆Tバック…“衝撃カット”連発の折原みか【2024年末からこれまでに“グラビア復帰”果たした主な人物一覧】※年齢は11月1日現在■芹那（40）昨年11月にデジタル写真集『New Stage』をリリース。6月に『週刊プレイボーイ』で11年ぶり撮