１０月３１日、有人宇宙船「神舟２１号」を搭載し、酒泉衛星発射センターから打ち上げられる「長征２号Ｆ遥２１」。（酒泉＝新華社配信／汪江波）【新華社酒泉11月1日】中国は10月31日午後11時44分（日本時間11月1日午前0時44分）、有人宇宙船「神舟21号」を搭載した運搬ロケット「長征2号F遥21」を酒泉衛星発射センターから打ち上げた。神舟21号は約10分後にロケットから分離されて予定の軌道に入り、打ち上げは成功した。搭乗