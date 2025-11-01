ピン芸の日本一を決める大会「R-1グランプリ2026」の1回戦が、きょう1日に東京会場からスタートする。【動画】『R-1 2025』決勝進出のさや香・新山は突然の“相方愛アピール”前回は史上最多の5511人がエントリーし、歴代最年少王者が誕生するなど、新たな歴史が刻まれた。今年も、10月1日にエントリーがスタート。1回戦は東京・大阪で何日間かに分かれて行われる。1回戦には、ふかわりょう、ライス・田所、ジャッキーちゃん