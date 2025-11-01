メキシコ、リーガMXのプーマスUNAMでプレイしていたMFアーロン・ラムジーが契約を解除した。『ESPN』が伝えている。アーセナルやユヴェントスでの活躍で知られるウェールズ代表のラムジーは9月にプーマスに加入したが、3カ月でわずか6試合の出場にとどまった。リーガMX初の英国人選手となったラムジーだったが、プーマスはレギュラーシーズン残り2試合となった状況で13位となっており、プレイオフ出場権を獲得できる上位10位以内に