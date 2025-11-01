物流大手「鴻池運輸」が国税局から約３億円の所得隠しを指摘されていたことがわかりました。「鴻池運輸」は２０２３年、大阪国税局の税務調査で茨城県内の支店の元課長らによる取引先への架空請求が発覚しました。元課長は特別背任の罪で実刑判決が確定しましたが、関係者によりますと、大阪国税局は、２０２３年３月までの３年間に架空請求に計上された約３億円を「所得隠し」と判断。鴻池運輸が監督責任を怠ったとして、重