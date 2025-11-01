◆第１７２回天皇賞・秋・Ｇ１（１１月２日、東京・芝２０００メートル）美浦トレセン＝１１月１日ホウオウビスケッツ（牡５歳、美浦・奥村武厩舎、父マインドユアビスケッツ）は坂路を馬なりで６５秒３で駆け上がって最終調整を終えた。奥村武調教師は「変わりないですし、１回使ったことで上がってきていると思います」と上昇気配を感じていた。昨年も毎日王冠２着から挑んで３着。「なかなかエキサイトしなくなってきたし、