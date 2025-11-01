阪神の秋季キャンプが1日、高知県の安芸市営球場で始まった。平田勝男2軍監督以下、全選手、スタッフが午前10時から歓迎セレモニーに臨み、スタンドへ詰めかけた虎党から拍手を浴びた。安芸ドーム横関係者駐車場ではトラッキーら球団マスコットが描かれた壁画がリニューアルされ、お披露目式が開催された。平田監督が登場し、笑顔で記念撮影に応じていた。