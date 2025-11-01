川崎市役所（資料写真）川崎市議会の議員が昨年秋に行った海外視察は不要で違法な支出として、市民団体「かわさき市民オンブズマン」は１０月３１日、記者会見し、参加した市議３１人に視察費の全額計３７１７万２３１７円を市に返還させるよう求める住民訴訟を横浜地裁に起こすと明らかにした。同団体の星野文紀弁護士らは「市民の税金で漫然と視察に行くことをやめてもらい、市民の皆さんにも考える契機としてほしい」と述べた