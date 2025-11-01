現地時間10月31日、アメリカ・デルマー競馬場で行われた、ブリーダーズカップジュベナイルフィリーズ（G1・ダ1700m）は、H.ベリオス騎乗のスペルコレドラ（牝2・J.サドラー）が逃げ切ってG1初制覇を飾った。2着にエクスプローラ（牝2・B.バファート）、3着にパーシーズバー（牝2・B.コールブルック）が入った。勝ちタイムは1:41.71（良）。勝利したスペルコレドラは、ガンランナー産駒。今回が重賞初挑戦で、スタートから果敢