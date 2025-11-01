韓国版『花より男子』でヒロインを演じた女優ク・ヘソン（40）が“卒業写真”を公開した。《画像》ク・ヘソンの卒業写真ク・ヘソンは10月31日、自身のインスタグラムを更新。「早期卒業を目指して卒業写真を撮りました。ピルスン（必勝）！」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。公開された写真には、アカデミックガウンとキャップを着用して明るい笑顔を見せるク・ヘソンが写っている。現在40歳という年齢が信じられない