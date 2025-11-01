秋の訪れを感じるこの季節、おいもとりんごの絶妙なコンビネーションを楽しめる新スイーツが登場！OIMO MERCI（オイモメルシー）の「おいもとりんごのパイ」は、11月1日から大阪府内のジェイアール西日本デイリーサービスネットで先行販売されます。大阪産はちみつを使い、しっとりとしたおいも餡に程よい酸味のりんごジャムが加わり、贅沢な味わいが広がります。ポップでカラフルなパッケ