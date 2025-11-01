「大エジプト博物館」が全面開館するのを控え、技術支援などにあたってきた日本のJICA理事長が会見を開き、今後も支援を続けていくと語りました。【映像】「大エジプト博物館」の様子「正式開館の後も技術協力プロジェクトで、この博物館がしっかりと運営されていくことを側面から支援していきたい」（JICA 田中明彦理事長）JICAの田中明彦理事長は10月31日、エジプトで会見に臨み、遺物の保存・修復において日本が技術支援を