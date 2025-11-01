ブルージェイズ戦に先発したドジャース・山本＝トロント（共同）【トロント共同】米大リーグのワールドシリーズ（WS＝7回戦制）第6戦は10月31日、トロントで行われ、ドジャース（ナ・リーグ）は3―1でブルージェイズ（ア・リーグ）に勝ち、3勝3敗とした。2年連続9度目の制覇まであと1勝。ドジャースの山本は先発し、6回を5安打1失点で勝ち投手となった。大谷は「1番・指名打者」で出場し、八回に左中間二塁打を放ち、3打数1安