7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPERが明治のWebCM「meiji♡FRUITS ZIPPER〜何度だってクリスマスを楽しもう〜#NEWOKASHIPROJECT」に出演。1日に公開された。 特別な楽しい時間や思い出を生んできた日本の“ハレの日”（季節の催事）をお菓子で盛り上げ・アップデートする「NEW OKASHI PROJECT」は2025年7月7日より2年目の活動がスタート。2ログインして続きを読むThe post FRUITS ZIPPER、サンタにお願いしたいのは「紅白