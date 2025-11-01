Maison de FLEURとハローキティが贈る、とびきりキュートなコラボレーションが登場♡11月1日のハローキティのお誕生日を記念した特別なコレクションが、全国のMaison de FLEUR店舗と公式ECサイト「STRIPE CLUB」にて発売されます。人気のダブルリボントートやふわふわポーチなど、心ときめくアイテムが勢ぞろい。ハローキティとタイニーチャムの仲良しデザインで、特別な日