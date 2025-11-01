10月31日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は3日ぶりに反発し、前日比40ドル75セント高の4万7562ドル87セントで取引を終えた。トランプ大統領は大統領専用機内で、合成麻薬フェンタニルの流入を理由に中国に課した20％の追加関税について米中首脳会談後に表明した10％の引き下げに加え、残りの10％も削減したいとの考えを述べた。米中の貿易摩擦の緩和を期待した買い注文が優勢だった。ハイテク株主体のナスダック総合指