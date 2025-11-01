MBSラジオ「ありがとう浜村淳です」（土曜午前8時）が1日放送され、代演でパーソナリティーを務める元読売テレビアナウンサー森たけし（65）が、大腸がん手術のため休養している浜村淳（90）について、次週以降の復帰を示唆した。「おそらく、来週には戻ってこられるんじゃないかと…」と番組冒頭に森が発表。パートナーの桜井一枝（79）も「入院したからには、ちゃんと治してからでないと」と経過が順調であることをうかがわせた