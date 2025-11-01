楽天は1日、22日に楽天モバイルパーク宮城で開催する「楽天イーグルス ファン感謝祭2025 Supported by 洋服の青山」のイベント概要決定を発表した。今年のテーマは「EAGLES MEETS YOU!」。昨年よりも選手と直接ふれあえるイベント数を増やし、ファンを迎える。各イベントへのご参加には、10月25日（土）より販売を開始していた［観覧チケット］に加え、［イベント参加券］が必要なものがある。［イベント参加券］は11月8日（