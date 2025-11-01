2025年10月31日、北海道・旭川中央警察署は暴行の疑いで旭川市に住む無職の男（64）を逮捕しました。男は10月31日正午ごろ、旭川市大町1条3丁目にある商業施設で、店の責任者の女性に対し足蹴りする暴行を加えた疑いが持たれています。被害に遭った女性が「出入り禁止にしている男に足を蹴られた」と警察に110番通報しました。男は過去にも何度か客として来店していて、トラブルを起こしていたとみられています。警察によりますと