「ワールドシリーズ・第６戦、ブルージェイズ−ドジャース」（３１日、トロント）ドジャースの大谷翔平投手は五回の第３打席で粘りを見せるも一ゴロに倒れた。先頭のロハスが倒れ、１死走者なしの状況で迎えた打席。ブーイングがわき起こった中、初球の内角フォーシームを見逃した。２球目のスプリットはきっちりと見極め、３球目のスプリットには手を出さずに追い込まれた。敵地ファンが総立ちとなる中、４球目のスプリッ