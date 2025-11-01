俳優の赤井英和が１０月３１日放送の「しくじり先生俺みたいになるな！！」（テレビ朝日系）に出演した。中学に進学した赤井はケンカ、飲酒、喫煙とやりたい放題の生活をしていた。黒板をダーツの的にして傘を投げて刺したり、ブルース・リー主演のカンフー映画「燃えよドラゴン」に影響され、学校中のトイレを蹴り倒し破壊した。そんな赤井も中学３年生となり高校受験を迎えることになった。成績は絶望的だったが兄から「