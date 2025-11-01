れんこんの切り方だけで、食感や楽しみ方がこんなに変わる！ごく薄く切ればパリッと軽やか、棒状にすればカリほくっと食べごたえのあるスティックに。見た目もかわいいチップスで、食卓をちょっと華やかにしてくれます。『フライドれんこんスティック』のレシピ材料（2人分）れんこん……200g 小麦粉……大さじ1 〈カレー塩〉 カレー粉……小さじ2 塩……小さじ1/3 揚げ油……適宜作り方（1）れんこんの下ごしらえをするれんこ