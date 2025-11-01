◇プロボクシング「PrimeVideoBoxing14」WBC世界バンタム級王座決定戦那須川天心《12回戦》井上拓真（2025年11月24日トヨタアリーナ東京）WBC世界バンタム級2位の井上拓真（29＝大橋）がWBC同級1位・那須川天心（27＝帝拳）とのWBC世界同級王座決定戦に向け、連日充実のスパーリングを行っている。アマチュアボクシング9冠の堤麗斗（22＝志成、3勝2KO）、IBF世界スーパーフライ級9位の韓亮昊（28＝六島、5勝3KO