俳優の木戸大聖（28）が1日までに自身のインスタグラムを更新。事務所の先輩である人気俳優との2ショットを披露した。「Happy Halloween〜」と書き出すと、黒のキャップ、ジャケット、インナー姿の自身と俳優・綾野剛の2ショットをアップ。「事務所で剛さんとバッタリしたので…ハロウィンっぽい写真を撮ってもらえました(笑)」と画像にはウサギの耳と、カボチャのイラストの加工が加えられており、「剛さんのウサ耳は貴重で