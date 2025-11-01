◇ワールドシリーズ第6戦ドジャース―ブルージェイズ（2025年10月31日トロント）ドジャースの大谷翔平投手（31）が31日（日本時間1日）、敵地でのブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第6戦に「1番・DH」で先発出場。負ければWS連覇の夢が消滅する一戦の第2打席は申告敬遠で歩かされた。第3打席は一ゴロに倒れた。初回は空振り三振に倒れるなど、ドジャース打線は3回1死まで打者7人で6三振とブルージェイズ先発ガウ