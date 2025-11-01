【ワシントン共同】米ホワイトハウスは10月31日、西棟にある大統領報道官室への記者の出入りを制限すると発表した。安全保障に関わる情報の守秘徹底のため、事前承認した場合に限って認めるとした。報道官室は記者会見場に近く、現在はレビット大統領報道官らが執務している。これまで記者は出入りを認められており、ホワイトハウス記者会は声明で「新たな取材規制は記者らが政府の責任を追及するのを妨げ、国民にとって不利益