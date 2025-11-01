気象台は、午前10時38分に、大雨警報（土砂災害）を鹿部町に発表しました。また洪水警報を函館市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】北海道・鹿部町に発表 1日10:38時点渡島地方では、1日昼過ぎまで土砂災害や河川の増水、高波に警戒してください。渡島地方の海上では、1日昼過ぎまで暴風に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■函館市□大雨警報・土砂災害1日昼過ぎにかけて警戒・浸水1時間最大雨