気象台は、午前10時32分に、大雨警報（浸水害）を厚岸町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】北海道・厚岸町に発表 1日10:32時点釧路地方では、1日夕方まで低い土地の浸水に警戒してください。根室、釧路地方では、1日夜遅くまで暴風や高波に、1日夕方まで高潮に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■釧路市釧路□暴風警報1日夜遅くにかけて警戒風向東・陸上最大風速20m/s・海上最大風速25m