NBPA（NBAの選手労働組合）は、違法賭博関与の疑いが持たれているテリー・ロジアー（マイアミ・ヒート）に対して、NBAが無給の休職処分を下したことに異議を申し立てる意向だ。 ロジアーは、シャーロット・ホーネッツ在籍時代の2023年3月、ニューオーリンズ・ペリカンズとの一戦で賭博師と結託。自身のスコアがアンダー（設定したスコアよりも下と予想）になるよう