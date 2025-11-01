ファジアーノ岡山は1日、DF鈴木喜丈(27)が入籍したことを発表した。クラブ公式サイトで本人のコメントを掲載している。「先日、入籍いたしました。いつも明るく支えてくれる妻と共に、笑顔の絶えない幸せな家庭を築いていきたいと思います。人としても、サッカー選手としてもさらに成長し、頼りにされる存在になれるよう努力を続けます。残りのシーズンも全力で頑張りますので、引き続き熱い応援をよろしくお願いいたします」