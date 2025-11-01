2025年11月1日放送の「ぶらり途中下車の旅」は山手線の旅。旅人は、村上佳菜子。山手線都心をぐるり一周する山手線。2020年3月「高輪ゲートウェイ駅」が開業し全30駅に。沿線には繁華街をはじめ人情味あふれる下町などもあり、東京の様々な表情を楽しむことができます。今週の旅人：村上佳菜子1994年11月7日生まれ。愛知県名古屋市出身。2009年JGPファイナル、2010年世界ジュニア選手権で優勝。2014年ソチオリンピックに出場し、同