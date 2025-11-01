１日午前７時半ごろ、鶴岡市たらのき代のスーパー農道で、軽トラックが左の畑から出てきたクマと接触する事故がありました。運転していた男性にケガはありませんでした。クマは体長約1.5メートルで、そのまま山の方へ立ち去ったということです。警察ではクマが付近に潜んでいる可能性があるとして注意を呼びかけています。