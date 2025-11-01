ナ・リーグ西地区のドジャースは31日（日本時間11月1日）、敵地ロジャースセンターでのワールドシリーズ第6戦・ブルージェイズ戦で序盤に先制点。3回表にウィル・スミス捕手とムーキー・ベッツ内野手の適時打で3点を奪った。 ■悩めるベッツが値千金の一打 2勝3敗で崖っぷちに追い込まれたドジャース。ワールドシリーズ第6戦は、先発・山本由伸投手が