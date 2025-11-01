女優の高橋ひかる（24）が1日までに自身のインスタグラムを更新。プライベート初コスプレ姿を投稿した。自身のインスタグラムで「#チェンソーマン」「#レゼ」とハッシュタグからつづり始めた。「プライベート初コスプレ。これまでも好きなアニメやゲームのキャラもやってみたかったけどできずで、、。今回念願の！」と、人気漫画「チェンソーマン」のキャラクター・レゼのコスプレ姿を公開した。さらに「レゼ編の劇場周回