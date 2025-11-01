兼六園で始まった「雪づり」の作業＝1日午前、金沢市日本三名園の一つ、兼六園（金沢市）で1日、木の枝が湿った雪の重みで折れないように縄を張って支える「雪づり」の作業が始まった。庭師や造園業者らが12月中旬まで作業する予定。北陸に冬の訪れを告げる風物詩として知られ、木々を縄で円すい状に包んだ風景は来年3月中旬まで楽しめる。小雨が降ったり晴れ間が差し込んだりする天気の中、木の上から投げられた縄を下にいる