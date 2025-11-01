記者会見するカナダのホジソン・エネルギー・天然資源相＝10月31日、カナダ・トロント（共同）【トロント共同】G7エネルギー・環境相会合は10月31日、レアアースなど重要鉱物の現状のサプライチェーンへの依存度を可能な限り低減し、最終的にはゼロにすることを目指すことで合意した。重要鉱物の世界市場で圧倒的なシェアを持つ中国に対抗するのが狙い。新たな供給網を構築することも視野に入れているとみられる。採択した文書