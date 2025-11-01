近畿地方では、今日1日〜3日・文化の日の三連休は、あちらこちらで雨が降り、雷を伴って雨脚の強まる所があるでしょう。晴れていても油断をせずに、急な強い雨や落雷、竜巻などの激しい突風に注意をしてください。1日〜3日文化の日あちらこちらで雨や雷雨に今日1日は、上空に寒気を伴った気圧の谷が通過するため、近畿地方は大気の状態が不安定になる見込みです。晴れたり曇ったりの変わりやすい天気になり、雨の降る所もあるで