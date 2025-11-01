アメリカのトランプ大統領は10月31日、麻薬対策作戦の一環でアメリカ軍がベネズエラ国内へ地上攻撃を検討しているという報道について「真実では無い」と述べて否定しました。トランプ政権は2024年9月以降、カリブ海沿岸などで麻薬の運搬が疑われる船を相次いで攻撃していて、アメリカメディアは、政権がベネズエラ国内への地上攻撃を検討していると報じています。これについてトランプ大統領は10月31日、「真実では無い」と述べて