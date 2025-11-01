◆米大リーグワールドシリーズ第６戦ブルージェイズ―ドジャース（３１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）ワールドシリーズ第６戦は３１日（日本時間１日）、トロントで第６戦が行われ、ブルージェイズの先発ガウスマンが３回まで８Ｋのワールドシリーズ新記録をマークした。敵地で王手をかけて地元に戻ったブルージェイズ。３２年ぶりの世界一へ期待が高まる中、マウンドに立ったガウスマンのスプリ