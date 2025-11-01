退職代行サービスがなにかと話題の日本ですが、台湾でも若者の退職が社会的な話題になることが多いようです。今日こそ辞めよう！《速攻退職》発売日と最新トレーラー公開（YouTube）https://youtu.be/QXsFKN8Mt7Qそんな中、台湾のインディーゲームスタジオ「YOHCAN Co., Ltd.（以下、YOHCAN）」が開発したアクションゲーム『速攻退職』のコンシューマ版（PlayStation 4/5、Nintendo Switch）が、10月23日に発売されました。概要：