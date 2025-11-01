アメリカのトランプ大統領は、合成麻薬フェンタニルの流入を理由に中国に課した20％の追加関税を、完全に撤廃する可能性を示しました。【映像】習氏に笑顔で語りかけるトランプ氏「20％のペナルティーを課したが、10％の関税をなくしたい。習近平国家主席と素晴らしい会談をした。残りの10％も撤廃したい」（米トランプ大統領）トランプ大統領は10月31日、記者団に対し中国にフェンタニルの規制強化を「強く促している」とした