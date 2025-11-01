うつや発達障害を抱える30代の男性は彼女がつくった100万円の借金を肩代わりすることに。相談した司法書士にも騙され、心身ともにボロボロになった男性だったが、その後、生活保護からも卒業し、仕事のスキルを身に付けることにも成功した。なぜできたのか――。【ここまでの概要】九州地方在住の竹林知武さん（仮名・30代後半）は、高校時代から交際していた彼女に「子供がほしい」と言われ、押し切られる形で結婚したが、次第に