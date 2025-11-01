「子どもがほしい」と懇願され結婚した男性は、家族のためにと懸命に働いた。だが、稼いだ給料のほとんどを妻に握られ、2人目の子どもが誕生後、突如離婚を切り出される。職場でも多くの仕打ちを受けたダメージもあり、うつ病・発達障害と診断された男性は、離婚調停の過程をよく覚えていないという。ノンフィクションライターの旦木瑞穂さんが取材した――。写真＝iStock.com／tomoya murakami※写真はイメージです - 写真＝iStoc