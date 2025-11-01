占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「やぎ座」の2025年11月の運勢を占います。やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）【今月のカード：審判（Judgement）／正位置】「審判」の正位置は、大きな決断の暗示です。今月は、大事な物事や約束に対して判断を下す機会がありそう。悩んでしまうときは、1人で抱え込まず、誰かに相談することが大切です。【今月のラッキーカラー：パープル】紫は冷静な判