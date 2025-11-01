４強進出をかけた大一番だ。モロッコで開催されているU-17女子ワールドカップで、白井貞義監督が率いる日本は準々決勝で優勝候補の北朝鮮と激突する。この一戦を前に、FIFA（国際サッカー連盟）の公式サイトがプレビュー記事を掲載。「目を見張るようなプレースタイルで知られる両強豪による白熱のバトルが期待される」と伝える。「U-17女子ワールドカップで日本と北朝鮮の対戦は３度目となる。2010年のトリニダード・トバゴ大