占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「さそり座」の2025年11月の運勢を占います。さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）【今月のカード：吊るされた男（The Hanged Man）／正位置】「吊るされた男」の正位置は、今は動く時ではないことを表します。今月は、一見動きがないように思えても、物事は水面下で静かに進んでいる時期です。焦らず、気になることがあれば相手に直接確認すると安心です。