◆予約は急いで！東京高級レストランのクリスマスディナー4選。ARMANIやレストラン プルニエで心を満たす夜画像：レストランプルニエ華やぐ季節、今年のクリスマスは少しだけ特別に。「ARMANI / RISTORANTE」や「レストラン プルニエ」など、一度は訪れてみたい高級レストランのクリスマスディナーをご紹介。美しい料理と洗練された非日常空間は、心ときめく贅沢なひとときをお約束。忙しい日常から離れ、ドレスアップして出かけれ