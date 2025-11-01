ソニーネットワークコミュニケーションズは、2025年11月1日に設立30周年を迎えることを記念し、30周年記念特設サイトを公開した。 同社は1995年11月1日に設立したソニーのグループ会社。現在はインターネット接続サービス「So-net」や、光回線サービス「NURO 光」、MVNOサービス「NUROモバイル」などを提供している。 30周年記念特設サイトでは、同社が設立