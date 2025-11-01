占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「てんびん座」の2025年11月の運勢を占います。てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）【今月のカード：死神（Death）／正位置】「死神」の正位置は、再生を意味します。今月は、疎遠になっていた人と再会したり、忘れていた出来事を思い出したりする機会がありそうです。ただし、うますぎる話には注意。怪しいと感じたら飛び込まないことが大切です。【今