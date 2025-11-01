雨空の下、保護者や地域の住民、隣接する日産スタジアムのＪリーグ観戦に訪れたサポーターら、約３００人が土俵に視線を向けた。部屋の幕内伯桜鵬、熱海富士、十両の尊富士、研修生のバトツェツェゲ・オチルサイハンらが参加。募集した小中学生５０人、クラブの部員１０人に胸を出した。初っ切り、相撲甚句、弓取り式なども披露された。初めてのイベントを終えた伊勢ケ浜親方は「たくさんの子どもたちが参加してくれて良かった